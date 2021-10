Jessica Houara-d'Hommeaux pense que Didier Deschamps a été injustement critiqué, depuis l'Euro. Elle estime qu'il reste un grand entraîneur, malgré le couac face à la Suisse.





"Je ne dirais pas qu'il a une bonne étoile parce que ce serait réduire l'impact qu'il a en tant qu'entraîneur sur cette équipe de France. C'est un bon meneur d'hommes, un bon tacticien. Je pense qu'il est très bien entouré. Il a un très bon staff avec Franck Raviot et Guy Stéphan. C'est tout un staff qui est bon et qui montre qu'avec cette victoire contre la Belgique, il est toujours là. Ce n'est pas un match raté contre la Suisse qui fait que c'est devenu un mauvais entraineur", a déclaré la consultante à propos du sélectionneur de l'équipe de France.



Pour rappel, les Bleus ont remporté un nouveau trophée, la Ligue des Nations, dimanche soir, en battant l'Espagne. Mikel Oyarzabal avait ouvert le score pour la Roja (64e), mais Karim Benzema (66e) et Kylian Mbappé (80e) ont remis les Français dans le sens de la marche. S'il a pu s'imprégner du vestiaire de l'équipe de France, Mattéo Guendouzi n'a toujours pas fait d'apparition dans le onze de Didier Deschamps.