Drogba donne son avis sur l'OM de Sampaoli

Didier Drogba s'est exprimé sur le jeu développé par Jorge Sampaoli, depuis le début de la saison. Il voit de l'enthousiasme et de la qualité.





"C'est une équipe qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Et, puis, y'a de la qualité aussi. De plus, il y a la renaissance entre guillemets de Dimitri Payet qui retrouve des jambes et qui prend beaucoup de plaisir, ça se voit. Ils sont beaux à voir jouer. C'est une première saison pour le coach, donc, bien sûr, c'est impossible de ne pas mettre de pression. Marseille = pression = résultat. Comme c'est un grand club, il ne vit que pour le résultat. Et il le sait. Je pense que Sampaoli fera de son mieux", a déclaré l'ancien attaquant de l'OM au micro de Téléfoot.



Pour rappel, l'OM a rendez-vous avec Lorient, dimanche prochain, pour le compte de la 10e journée de la Ligue 1. Il tentera de se relancer après avoir échoué à gagner lors de ses trois derniers matchs de championnat. Le jeudi qui suit, il se déplacera sur le terrain de la Lazio de Rome, pour une rencontre déterminante pour la suite de la Ligue Europa.