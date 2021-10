Didier Drogba a rappelé qu'il était devenu persona non grata au stade Orange Vélodrome.





"Revenir même incognito ? Non, plus du tout. Alors, pour tout dire, on m'avait demandé de ne plus revenir au stade...", a-t-il indiqué dans les colonnes de La Provence.



Malgré une fabuleuse saison 2003-2004, les fans de l'OM ont en effet fini par reprocher à Didier Drogba d'évoquer sans arrêt son amour pour l'OM dans les médias, sans faire ce qu'il fallait pour y rejouer. Une banderole avait été déployée en tribune du Vélodrome, en janvier 2017, à la suite de nouvelles déclarations : "Drogba arrête de dire que tu aimes l'OM. Tu gagnes en un mois ce que nous n'aurons jamais en une vie. Ne fais pas la pleureuse et retourne en Chine !" Pour rappel, l'attaquant a quitté les Blues pour Shanghaï Shenhua en 2012, puis a porté la tunique de Galatasaray, en 2013-2014. Après un bref retour à Chelsea (2014-2015), il a rejoint l'Impact de Montréal (2015-2016), puis Phoenix Rising (2017-2018).



Didier Drogba a par ailleurs rejoué une fois avec Chelsea au Vélodrome, le 8 décembre 2010, opposition lors de laquelle il n'a pas paru très inspiré face au but olympien. Son bilan avec l'OM en reste donc à 32 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées en 55 matchs, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, il a trouvé le chemin des filets 19 fois en 35 rencontres. De l'eau a bien sûr coulé sous les ponts et l'on peut imaginer qu'il sera bien accueilli, mercredi.