Match des Héros : Drogba va faire son retour au Vélodrome

Didier Drogba s'est exprimé sur le match des héros qui se tiendra mercredi (19h00), sur la pelouse du stade Orange Vélodrome. Une rencontre pour la bonne cause.





Le 13 octobre, l'enceinte du boulevard Michelet accueillera un match de gala au profit des enfants de Côte d'Ivoire, organisé en collaboration avec l'UNICEF. "Cela me tenait à coeur d'organiser et participer à ce match au profit de l'UNICEF, et la fondation Didier Drogba, dont l'éducation des enfants est un sujet très important dans nos actions", a expliqué l'ancien attaquant à France 3. Il considère que "l'éducation est un prérequis au développement, et surtout à la stabilité dans un pays, pour l'éducation des enfants, pour les préparer à leur avenir et au monde qui les attend". Il espère changer la vie de quelques minots : "J'ai tout fait pour marquer l'histoire du football de mon empreinte, et je veux marquer la vie de ces jeunes-là. En espérant qu'un jour ils puissent dire, "ah oui j'ai obtenu une bourse, grâce à la fondation Didier Drogba."



Il retrouvera pour l'occasion le stade qu'il a fait vibrer lors de la saison 2003-2004 : "J'ai vraiment hâte. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, de part et d'autre, mais peu importe le club où j'ai pu évoluer après, le plus important c'est l'amour de cet écusson que j'ai, que tous les supporters ont et toute la ville de Marseille a aussi pour ce club." Et de rappeler son affection pour l'OM : "C'est un club qui m'a marqué tout simplement parce que j'étais déjà fan depuis tout petit. C'est Bernard Tapie qui m'a transmis la passion, l'ambition. Car il était en avance sur son temps, avec son équipe cosmopolite. Il a joué un rôle essentiel sans cet univers."



Fabrizio Ravanelli, Mamadou Niang, Eric Di Meco, Djibril Cissé, Basile Boli, Teddy Riner, Tony Parker, Robert Pires, Daniel Van Buyten, Habib Beye, Christian Karembeu, Cambiasso, Matt Pokora, David Trezeguet, Jean-Pierre Papin, Marcel Desailly, Fabien Barthez ou encore Jul, devraient être présents.