Dupraz apporte son soutien à Deschamps

Très critiqué ces dernières semaines, Didier Deschamps peut compter sur le soutien de Pascal Dupraz. L'ancien coach toulousain a pris sa défense, au micro de RMC.





"Contre la Belgique, on a revu l'équipe de France que l'on avait avant le match contre la Suisse. Ce match montre que le groupe vit bien et que le sélectionneur a encore la main dessus. Il y a encore quelques semaines, Deschamps était déjà condamné. Je ne sais pas s'il avait perdu son groupe pendant l'Euro. Car si Mbappé marque son penalty, et si la France va au bout, personne n'aurait dit ça sur Deschamps. Je suis confiant pour la suite. Surtout parce que Benzema est présent, c'est le baromètre de la performance des Bleus. Et Mbappé a remis le clocher au milieu du village contre la Belgique. C'est aussi une bonne nouvelle", a déclaré le technicien dans les Grandes Gueules du Sport.



L'équipe de France a l'occasion de remporter un nouveau trophée, ce soir, face à l'Espagne, en Ligue des Nations.