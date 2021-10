Vente OM : Grégoire fracasse Vézirian

Le rachat de Newcastle par un consortium saoudien s'appuyant sur le Fonds public d'investissement (FIP) aurait dû faire cesser une fois pour toutes les rumeurs de vente l'OM. Certains s'en servent au contraire pour relancer les ragots. Mathieu Grégoire a vivement réagi.





"C'était toujours les mêmes "jambons", ceux qui parlent de la vente tous les jours, dont Vézirian. C'est toujours les mêmes individus, une petite clique qui se refile les mêmes informations", a lâché le journaliste de L'Équipe lors d'un live organisé sur Twitter. Il parle de truanderie : "Il n'y a pas un seul média de qualité qui n'a annoncé le moindre truc sur la vente de l'OM à des Saoudiens. C'est Pipo et Molo. Cela ne veut pas dire que l'OM ne sera pas vendu d'ici 1, 2, 3 ou 10 ans, mais ce qu'on a vécu en février, c'est l'une des plus grandes arnaques du sport français !"



Pour rappel, Thibaud Vézirian ne cesse d'affirmer qu'une vente est en cours, malgré les démentis. Et il trouve toujours une pirouette pour retomber sur ses pieds, quelles que soient les infos du moment.