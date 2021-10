Deschamps ne veut pas priver l'Espagne de ballon

L'équipe de France affronte l'Espagne, ce soir, en finale de la Ligue des Nations. Didier Deschamps n'envisage pas de priver la Roja de ballons.





Comme son équipe, le sélectionneur des Bleus a retrouvé des couleurs, ces derniers jours : "La meilleure vitamine c'est la victoire. Le soir, il y avait beaucoup de bonheur et de joie, le lendemain c'était plus léger, ça donne de la confiance. Au-delà de la qualité qui est présente, s'il y avait besoin, elle a aussi prouvé qu'elle a de la force mentale", a-t-il expliqué en conférence de presse. Il a conscience d'affronter l'une des équipes les plus techniques : "La priver du ballon ? Non. Lutter avec elle, c'est déjà difficile. Parce que c'est son ADN, elle a une possession de balle supérieure à son adversaire. Le pressing peut être fait, mais pas n'importe comment. Ils n'ont pas que cette qualité-là, ils ont aussi été très performants dans leur pressing offensif dès la perte du ballon, contre l'Italie. Qu'elle l'ait plus c'est fort probable, mais c'est à nous de faire en sorte de l'avoir le plus possible. (...) L'Espagne maintient sa qualité de jeu. Nous avons une expérience plus importante, mais cela ne nous donne aucune garantie. Il faudra tous les ingrédients pour faire en sorte d'aller chercher ce titre", a-t-il poursuivi.



Adrien Rabiot, positif à la Covid-19, est forfait pour la rencontre. De quoi donner quelques espoirs à Mattéo Guendouzi de faire une apparition, même s'il paraît pour l'instant loin dans la hiérarchie des milieux de terrain.