César Azpilicueta (32 ans), qui affrontera les Bleus avec la Roja, dimanche, n'a pas oublié Didier Deschamps. Il l'a eu comme coach durant deux saisons, à l'OM.





"J'ai eu Didier Deschamps comme entraîneur pendant deux ans, lorsque je jouais à l'Olympique de Marseille (de 2010 à 2012), et je connais son style de jeu. Il essaie toujours de gagner et d'être compétitif à chaque instant. Ils (les Français) l'ont montré contre la Belgique, ils perdaient à la mi-temps, mais ils ont réussi à renverser la situation et à aller en finale. Les joueurs sont très talentueux et énergiques. Au niveau individuel, ce sont des joueurs de haut niveau. Mais on va essayer d'avoir la balle et surtout d'obtenir un résultat positif", a confié le capitaine de Chelsea sur le site officiel de l'UEFA.



Azpilicueta a pris part à 68 rencontres, sous la tunique phocéenne, entre 2010 et 2012. Il a été longtemps éloigné des terrains en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou.