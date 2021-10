Mercato : Kamara à Milan cet hiver ?

Le Milan AC aurait bien l'intention d'obtenir la signature de Boubacar Kamara (21 ans), lors du mercato hivernal. Des discussions devraient bientôt démarre avec l'OM.





Confronté à la prochaine fin de contrat de Franck Kessié, le club rossonero souhaite le transférer et faire venir son remplaçant en janvier. Tuttosport confirme que ses dirigeants ont inscrit le nom de Kamara en haut de leur short-list, pour prendre sa place. Ils pourraient d'ailleurs très vite entamer les négociations avec leurs homologues marseillais. L'été dernier, elles avaient échoué en raison d'une proposition trop basse et de tentatives d'échange avec des éléments comme Samu Castillejo que les Olympiens n'appréciaient pas vraiment.



Si l'on n'en parle plus trop, Boubacar Kamara n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'OM. À moins d'un transfert cet hiver, on peut se demander s'il n'a pas en tête de partir gratuitement, au terme de son engagement. Beaucoup y verraient un manque de respect pour son club formateur, qui ne serait pas rétribué de ses efforts. Espérons un dénouement qui profite à tous.