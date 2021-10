Jérôme Rothen s'est exprimé sur le coup de moins bien de l'OM, cet automne. Il s'interroge sur le positionnement des joueurs.





"Il y a de l'innovation du côté de Sampaoli, c'est agréable, c'est spectaculaire, et moi je m'éclate à regarder les matches de l'Olympique de Marseille. Mais on peut s'éclater comme consultants et spectateurs, mais n'empêche que Sampaoli a des comptes à rendre, comme les joueurs de l'OM, il faut des résultats. Et il faut inverser la donne, et aujourd'hui c'est vrai que la dynamique n'est pas bonne. Marseille ne gagne plus, il y a des lacunes, tu sens que les joueurs sont fatigués psychologiquement alors que nous ne sommes qu'au mois d'octobre", a expliqué le consultant parisien sur l'antenne de RMC.





"Tu rejettes la faute sur l'entraîneur ou un équipier"

Et de poursuivre sur le doute supposé des membres du vestiaire olympien : "Donc il y a des signes qui ne trompent pas, il y a des joueurs qui se posent des questions. Même si tu te sens moins bien, quand tu gagnes, ça ne pose pas de problème si tu ne joues pas à ton poste. Mais là, certains doivent se dire qu'ils ne jouent pas à leur position, et tu rejettes la faute sur l'entraîneur ou un équipier. La seule solution, c'est de gagner, même si le calendrier n'est pas facile. Il faut tout de suite repartir sur un bon rythme."



L'OM ne devra effectivement pas manquer son rendez-vous contre Lorient, le 17 octobre. Pour autant, il ne s'agirait pas d'oublier que le club a vécu un mercato très agité et qu'il faut nécessairement du temps à l'entraîneur pour favoriser la création du collectif et inculquer les préceptes tactiques. Espérons un peu de calme, même si on ne doute pas que certains consultants ne manqueront aucune occasion de souffler sur les braises. Souhaitons aussi que les instances et les arbitres se montreront équitables dans leurs décisions...