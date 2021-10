Guendouzi évoque la présence de son frère, à l'OM

Mattéo Guendouzi (22 ans) s'est exprimé sur l'arrivée de son frère Milan, à l'OM, en marge de sa propre signature. Il est très enthousiaste et compte bien le soutenir.





"Je partage tout avec Milan, je me bats avec lui, je le tape à la Play, j'ai toujours tout fait avec lui. Je suis content qu'il soit à l'OM avec la réserve. Je suis content qu'il soit à côté de moi, j'espère qu'il fera aussi carrière et qu'on puisse jouer un jour ensemble en professionnel. Ce serait la plus belle des chances, ce serait une grande fierté. Et si on pouvait jouer ensemble à l'OM, ce sera magnifique. Je l'espère de tout coeur", a déclaré le milieu de terrain international dans les colonnes de Onze Mondial.



Âgé de 20 ans, Milan Guendouzi a paraphé un contrat professionnel portant jusqu'en 2024 avec le club olympien. Il est passé par les rangs de Lorient, Troyes et Pontivy, et s'entraîne avec l'équipe de National 2. Il n'a pour l'instant pas fait d'apparition, cette saison.