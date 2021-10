Deux anciens de l'OM dans la liste pour le Ballon d'Or

France Football a communiqué les noms des trente joueurs retenus pour le Ballon d'Or. César Azpilicueta (32 ans) et Edouard Mendy (29 ans) ont notamment été retenus.





Passé par les rangs de l'OM, entre 2010 et 2012, l'international espagnol (33 sélections) a notamment remporté la Ligue des Champions, la saison passée. Il figure parmi les trente joueurs qui peuvent prétendre au Ballon d'Or, cette fin d'année. C'est aussi le cas d'Edouard Mendy, qui n'a lui jamais défendu les couleurs phocéennes en professionnel. Il s'est contenté d'apparitions avec la réserve, en 2015-2016.





Les trente joueurs retenus pour le Ballon d'Or

César Azpilicueta (Chelsea/Espagne)

Nicolo Barella (Inter Milan/Italie)

Karim Benzema (Real Madrid/France)

Leonardo Bonucci (Juventus/Italie)

Kevin De Bruyne (Man City/Belgique)

Giorgio Chiellini (Juventus/Italie)

Cristiano Ronaldo (Juventus et Man Utd/Portugal)

Ruben Dias (Man City/Portugal)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan et PSG/Italie)

Bruno Fernandes (Man Utd/Portugal)

Phil Foden (Man City/Angleterre),

Erling Haaland (Dortmund/Norvège)

Jorginho (Chelsea/Italie)

Harry Kane (Tottenham/Angleterre)

N'Golo Kanté (Chelsea/France)

Simon Kjaer (AC Milan/Danemark)

Robert Lewandowski (Bayern/Pologne)

Romelu Lukaku (Inter Milan et Chelsea/Belgique)

Riyad Mahrez (Man City/Algérie)

Lautaro Martinez (Inter Milan/Argentine)

Kylian Mbappé (PSG/France)

Lionel Messi (Barça et PSG/Argentine)

Luka Modric (Real Madrid/Croatie)

Gerard Moreno (Villarreal/Espagne)

Mason Mount (Chelsea/Angleterre)

Neymar (PSG/Brésil)

Pedri (Barça/Espagne)

Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)

Raheem Sterling (Man City/Angleterre)

Luis Suarez (Atlético/Uruguay).