Guendouzi savait qu'on lui ferait une remarque sur le PSG

S'il paraît savourer son expérience et être attaché à l'OM, Mattéo Guendouzi (22 ans) se doutait qu'on relèverait son passage au PSG, au moment de sa signature dans le club phocéen.





"Avant de signer, je savais qu'on allait me faire une remarque concernant mon passage au PSG. Je savais qu'on allait me parler de ça. Tu sais, je suis né à Poissy et j'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Quand tu es enfant, tu prends ta licence dans le club de la ville où tu habites. Et dans ma ville, c'était le PSG. J'ai donc logiquement signé au PSG parce que c'était le club de ma ville. On m'a posé des questions à ce sujet. Donc oui, j'ai fait mes classes au PSG. Mais aujourd'hui, je suis à l'Olympique de Marseille, dans le plus grand club français, et je suis très heureux", a-t-il expliqué à Onze Mondial.



Guendouzi a jusque-là fait 10 apparitions sous le maillot de l'OM. Il a notamment porté le brassard de capitaine sur le terrain de Lille (0-2), lors de la dernière rencontre. Il paraît être très apprécié de son entraîneur, Jorge Sampaoli.