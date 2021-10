Espoirs : Saliba était capitaine contre l'Ukraine

L'équipe de France Espoirs s'est facilement imposée (5-0) face à l'Ukraine, vendredi. William Saliba (21 ans) portait le brassard de capitaine.





Les Bleuets ont dominé l'Ukraine, dans le cadre des qualifications pour le prochain Euro. Le défenseur de l'OM, qui tenait le rôle de capitaine, a disputé les 90 minutes de la rencontre. Les buts ont été inscrits par Kalimuendo (40e), S. Diop (43e), A. Adli (54e) et Cherki (68e et 80e). Sylvain Ripoll, qui venait de connaître un échec mémorable face aux Féroé, ne voulait alors pas s'enflammer : "Je n'oublie pas qu'on n'a rempli que la moitié de l'objectif, on doit amener les mêmes ingrédients mardi en Serbie. Après notre contre-performance aux Féroé, on était dans une obligation de réaction et on a réalisé un match plein. Il ne fallait surtout pas laisser partir l'Ukraine au classement. Cette victoire est importante, on n'a pas vu les qualités de l'Ukraine, car on a pris très vite les choses en main."



Le match contre la Serbie est prévu mardi, à 18h30.