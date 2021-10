Aulas rend un nouvel hommage à Tapie

Jean-Michel Aulas a écrit un nouveau message en hommage à Bernard Tapie.





"Si sur le terrain nous sommes parfois adversaires, dans l'amitié et le deuil nous sommes une famille. Nos pensées vous accompagnent pour rendre un magnifique hommage à Bernard qui le mérite plus que d'autres, lié à la Cité Phocéenne et l'Histoire du foot populaire pour l'éternité", a-t-il écrit sur Twitter.



Le président lyonnais avait déjà rendu un vibrant hommage au boss, ces derniers jours, rappelant qu'il était "un enfant de Marseille" et qu'il lui avait mis le pied à l'étrier.





Si sur le terrain nous sommes parfois adversaires, dans l'amitié et le deuil nous sommes une famille. Nos pensées vous accompagnent pour rendre un magnifique hommage à Bernard qui le mérite plus que d'autres, lié à la Cité Phocéenne et l'Histoire du foot populaire pour l'éternité https://t.co/8kBriiVOQP — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 7, 2021