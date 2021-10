Marseille a rendu un dernier hommage à Tapie

Bernard Tapie a été inhumé dans l'intimité, au cimetière de Mazargues, après un dernier hommage.





Ils étaient quelques milliers, peut-être davantage qu'au stade Vélodrome, hier. Les supporters de l'OM ont rendu un vibrant hommage au boss, ce vendredi. Une nouvelle messe s'est tenue à la Major, avec de nombreuses interventions, comme celles de Rodolphe et de Jean-Louis Borloo. C'est à la sortie que les chants ont été les plus forts et ont procuré le plus d'émotions.



Les supporters ont ensuite formé un cortège pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Il a été inhumé dans l'intimité de sa famille, au cimetière de Mazargues.





Plus que quelques minutes avant l'arrivée à la cathédrale de La Major à #Marseille où vont bientôt commencer les obsèques de #BernardTapie. pic.twitter.com/fMgJqEFrMY — Anne Bouaziz (@AnneBouaziz) October 8, 2021