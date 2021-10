Bouna Sarr (29 ans) s'est confié, suite à son arrivée dans la sélection du Sénégal. Il a indiqué avoir été très bien accueilli et brièvement expliqué son choix.





"Je suis vraiment très heureux d'avoir choisi le Sénégal. C'est une grande fierté pour moi, ma famille et mes proches. Je suis vraiment content d'être parmi mes nouveaux coéquipiers, le coach et le staff. Ils m'ont très bien accueilli. Le groupe à l'air de bien vivre et je pense qu'il y a une bonne entente entre les joueurs", a confié l'ancien joueur de l'OM au média Le Quotidien.





"Faire en sorte que l'équipe soit meilleure"

Les échanges avec les joueurs ont pesé dans sa décision : "Quand on a échangé, Kalidou (Koulibaly) et (Edouard) Mendy m'ont motivé à venir." Il espère maintenant aider le Sénégal à obtenir la qualification pour la coupe du monde prévue au Qatar : "Je veux apporter un plus de par mes qualités et faire en sorte que l'équipe soit meilleure sans me mettre une quelconque pression. C'est un bonheur pour moi d'être ici, donc je vais faire le maximum pour aider l'équipe."



Bouna Sarr n'a fait que 3 apparitions en Bundesliga, cette saison, pour un total de 45 minutes passées sur les pelouses.