Vente OM : le mot de la fin pour Ben Jacobs ?

Ben Jacobs a brièvement commenté les rumeurs concernant un possible rachat de l'OM par le PIF. Il ne pense pas que le club marseillais passera sous pavillon saoudien.





"Je crains qu'il n'y ait pas de prise de contrôle de la part de l'Arabie Saoudite. Le PIF (fonds public d'investissement saoudien) n'a jamais impliqué ou sérieusement intéressé. Je l'ai dit plusieurs fois. Leur engagement à Newcastle vient d'être prouvé. Et Al-Walid Bin Talal était intéressé (trois fois), mais ces discussions se sont terminées il y a plusieurs mois", a posté le journaliste sur Twitter.



Pour rappel, l'officialisation du rachat de Newcastle est intervenue hier. Les Magpies seraient désormais le club le plus riche au monde devant le PSG. Thibaud Vézirian s'est quant à lui fait beaucoup plus discret sur le sujet, ces dernières semaines.