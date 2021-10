Jacques Cardoze s'est longuement exprimé sur son travail à l'OM. Il a aussi évoqué l'implication de Frank McCourt.





À l'occasion d'un entretien accordé à Sportune, le directeur de la communication a précisé les missions qu'il relève, au sein du club phocéen : "La communication c'est de travailler aussi sur l'image du club à tous les points de vue. Notamment à protéger le président. La raison pour laquelle il y a un directeur de la communication, c'est parce que le président ne peut pas tout dire, il ne peut pas et ne doit pas se positionner sur tous les sujets. Je suis là pour prendre les coups et le protéger", a-t-il déclaré. Il a aussi commenté l'implication du propriétaire : "Si je l'ai rencontré ? C'est confidentiel, mais oui, oui j'ai rencontré Frank McCourt, à l'occasion des entretiens d'embauche et plusieurs fois ensuite. Ce que je peux vous dire ; c'est que c'est important de sentir les volontés de l'actionnaire. Il est investi à 100 % dans le projet de l'Olympique de Marseille."



Le journaliste est de plus en plus présent dans les médias. Il a notamment réagi aux sanctions prononcées mercredi par la commission de discipline.