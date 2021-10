La lettre lue par les supporters de l'OM lors de l'hommage à Tapie

Les MTP ont partagé la lettre lue au stade Vélodrome, jeudi soir, pour rendre hommage à Bernard Tapie.





Le groupe de supporters a posté le message adressé au boss, sur son compte Twitter : "Riches, pauvres, bien ou mal nés, tu nous as donné à tous, notre bonne étoile, celle que nous mettons au-dessus de notre blason, celle que le père raconte à son fils comme une belle histoire, celle que les autres, avec leurs belles manières, leur arrogance et leur pognon, nous envient. Boss, nous te devons cet indescriptible sentiment qui à chaque souffle de nos vie, héroiques ou misérables, raisonne au fond de nous comme NOTRE victoire. Un soir de mai 1993, tu as fait de nous d'éternels vainqueurs, nous sommes à jamais grâce à toi, les capitaines du Phocéa, des buteurs de la tête, ceux qui, en soulevant la coupe aux grandes oreilles, ont comme tu nous y invitais : réussis nos vies, TOUS à jamais les premiers", est-il notamment écrit.



Pour rappel, une dernière messe est prévue ce matin à 11 heures à la cathédrale Sainte Marie-Majeure (La Major). Il sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues. Les supporters de l'OM se regroupent actuellement au Vieux-Port.