Brésil : Gerson a joué tout le match contre le Venezuela

Gerson (24 ans) a participé à l'intégralité de la rencontre entre le Brésil et le Venezuela. La sélection auriverde s'est imposée 3-1.





Le milieu de terrain de l'OM était titulaire, cette nuit, à l'occasion du 9e match brésilien de qualifications pour le Mondial. Il a été aligné aux côtés de Lucas Paqueta, Fabinho et Everton Ribeiro, dans l'entrejeu de son équipe. Il a disputé les 90 minutes, tandis que Lucas Paqueta ou Everton Ribeiro ont été remplacés en cours de jeu. Il a réalisé une belle prestation et certainement engrangé un peu de confiance, alors qu'il avait été critiqué, ces derniers jours. Gerson a obtenu une note de 6,5 de la part d'UOL, soit la 4e meilleure évaluation parmi la Seleçao derrière Gabigol, Marquinhos et Raphinha.



Le Brésil jouera un second match, dimanche, face à la Colombie.