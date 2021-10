Bamba Dieng (21 ans) a été appelé pour la première fois avec le groupe du Sénégal. Il a confié son enthousiasme.





"Ça va, cela s'est bien passé. J'ai été bien accueilli et je me sens bien. C'est bien grâce à mes prestations que je suis là aujourd'hui. Je vais donc con­tinuer à travailler et saisir l'opportunité quand le coach me donnera ma chance. Tout dépendra du coach... Rien n'est encore acquis. Je dois con­tinuer à travailler et améliorer les capacités physiques, mentales, techniques...", a-t-il déclaré au Quotidien.



Le joueur, qui a été bizuté par ses nouveaux coéquipiers, a dû faire quelques déhanchés devant le groupe. Il pourrait avoir un peu de temps de jeu contre la Namibie, demain ou mardi (match aller et match retour). Pour rappel, il a inscrit 3 buts en 8 apparitions avec l'OM, cette saison.