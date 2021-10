Mercato : Nkoulou rebondit en Premier League

Nicolas Nkoulou (31 ans) s'est engagé avec Watford, jeudi. Il fera bientôt ses premiers pas en Premier League.





Les Hornets ont officialisé la signature de l'international camerounais (75 sélections). Le joueur a paraphé un contrat portant jusqu'en juin 2022 et portera le numéro 13. Il était libre de tout contrat depuis son départ du Torino, en fin de saison passée.



Pour rappel, Nkoulou a évolué à l'OM entre 2011 et 2016 (207 matchs joués). Il a ensuite rejoint... Lyon.





🤝 We are delighted to announce the signing of Cameroonian defender Nicolas Nkoulou.



Welcome to Watford, Nicolas! 🐝@_AFEX