Les supporters ont rendu hommage à Tapie

Environ 6 000 supporters se sont massés au stade Vélodrome pour rendre un ultime hommage à Bernard Tapie.





L'hommage prévu au stade Orange Vélodrome a eu lieu, ce jeudi, dans l'enceinte du boulevard Michelet. Le boss a été conduit au centre de la pelouse par les responsables des groupes, à la 43e de la rediffusion du match OM-Milan. Les supporters lui ont rendu un hommage émouvant. Il y a eu des chants et un long discours, sous le regard de plusieurs joueurs, de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria. La suite est programmée pour demain, avec une dernière messe à la Major et son inhumation au cimetière de Mazargues.





Le cercueil de Bernard Tapie et la Ligue des Champions sont entrés sur la pelouse du Vélodrome sous le célèbre Jump de Van Halen. pic.twitter.com/wVdXFxR48H — Constant Wicherek (@Stickwic) October 7, 2021