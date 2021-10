Le fils de Ricardo Carvalho poursuit sa progression à l'OM

Rodrigo (16 ans), fils de Ricardo Carvalho, continue sa progression dans les équipes de jeunes de l'OM. Son père a évoqué son parcours.





L'ancien joueur madrilène s'est exprimé sur les progrès réalisés par son fils, lors d'un entretien donné à UOL Esporte : "Je vois que Rodrigo a le même style que moi sur le terrain, il a certains tics qui ressemblent aux miens. Maintenant, je ne pense pas qu'il essaie de me copier, car, sur le terrain, il n'a pas le temps pour ça. Il est intelligent dans le jeu, il a progressé techniquement. D'ailleurs, je pense qu'il est plus fort techniquement que moi quand j'avais son âge. Les jeunes de 16 ans sont encore en phase de progression, alors je suis sûr qu'il va continuer à s'améliorer. Il a été invité à rester à Marseille, même si je ne suis plus au club. Cela veut dire beaucoup. Le mieux, c'est de le laisser grandir normalement. En football, il est impossible de prédire l'avenir. Tout le monde est content en ce moment", a-t-il déclaré.



Rodrigo est arrivé en janvier 2020 en provenance des U15 du FC Porto.