Roustan est sceptique sur la méthode Sampaoli

Didier Roustan s'interroge sur les choix opérés par Jorge Sampaoli. Il pense que son système de jeu commence à être assimilé par les coachs adverses.





"L'OM est une équipe agréable à regarder, car il se passe toujours des choses, et que l'équipe cherche le déséquilibre. Mais elle me parait totalement déstructurée, je pense que ce n'est pas simple pour les joueurs. Si tu lis bien le jeu quand tu es l'entraineur adverse, ça devient plus simple. En plus, il fait beaucoup tourner...", a lâché le journaliste sur la chaîne L'Équipe.



Jorge Sampaoli est la cible de critiques, depuis les derniers matchs. Il sera intéressant de voir comment il y répond, contre Lorient, le 17 octobre, puis face à la Lazio de Rome, le 21 octobre. L'OM a abandonné de nombreux points, ces dernières semaines, et il faut espérer qu'il repartira sur une dynamique positive.



Rien n'est perdu pour le club olympien, qui pointe à 2 points de la 3e place, avec un match en retard.