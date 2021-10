Les groupes donnent rendez-vous pour l'hommage à Tapie

Les groupes de supporters ont prévu de se réunir, ce soir, au stade Orange Vélodrome, pour rendre hommage à Bernard Tapie.





Les associations de supporters ont donné rendez-vous à leurs membres à 17h00, tribune Jean Bouin : "Peuple olympien, il vous sera possible de vous recueillir au stade Vélodrome à partir de 17 heures. Pour cela, nous vous invitons à nous rejoindre en tribune Jean Bouin pour partager un dernier moment avec le boss qui reposera au centre de la pelouse. Venez nombreux et surtout en Bleu et Blanc." Un cortège sera formé, vendredi : "Vêtus de noir et arborant une écharpe aux couleurs olympiennes, nous vous invitons à nous retrouver dès 9h00 sous l'ombrière du Vieux-Port. À partir de 9h45, nous formerons un cortège qui suivra le convoi funéraire en direction de la Cathédrale de la Major. Ainsi, nous accompagnerons notre Président vers sa dernière demeure qu'il a choisie au coeur de notre cité." Le communiqué est signé par "la famille Tapie ainsi que les South Winners, Ultras, Fanatics, Dodgers, MTP, Amis de l'OM, Vieille Garde et Handifan Club".





Hommage à Bernard Tapie au Stade Vélodrome et à la Major. Communiqué de tous les groupes de supporters de l'@OM_Officiel. #AJamaisNotreBoss #AJamaisLePremier 🔵⚪️ pic.twitter.com/oqUGcUKTfr — VieilleGardeCU84 (@VGCU84) October 6, 2021