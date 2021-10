Payet parmi les 10 meilleurs joueurs d'Europe ?

Dimitri Payet (34 ans) a été classé dans le top 10 des meilleurs joueurs du début de saison par Sky Sports.





Totalement boudé par Didier Deschamps, le milieu offensif de l'OM n'en réalise pas moins un très gros début de saison. Il a notamment inscrit 5 buts en 5 apparitions en Ligue 1. Et il a aussi délivré 1 passe décisive. Sky Sports n'est lui pas aveugle et l'a intégré dans son top 10 du début de saison. Le média a en effet établi un classement en se basant sur l'impact dans les phases de jeu offensives, par l'analyse des tirs, buts, passes décisives, ballons touchés dans la surface adverse, etc. Dimitri Payet apparaît à la 10e position.



A noter que Teji Savanier (MHSC) apparaît également dans le classement. Il ne figure apparemment pas non plus dans les petits papiers du sélectionneur.



Le top 10 des meilleurs joueurs selon Sky Sports

1- Karim Benzema (Real Madrid) : 22 881 points

2- Mohamed Salah (Liverpool) : 20 640 points

3- Erling Haaland (Dortmund) : 19 164 points

4- Kylian Mbappé (PSG) : 18 781 points

5- Edin Dzeko (Inter Milan) : 17 323 points

6- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) : 17 193 points

7- Achraf Hakimi (PSG) : 16 801 points

8- Teji Savanier (Montpellier) : 16 664 points

9- Florian Wirtz (Leverkusen) : 16 630 points

10- Dimitri Payet (OM) : 16 335 points.





🥇 Benzema

🥈 Salah

🥉 Haaland



Every player in Europe's top five leagues ranked so far this season 👇 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 6, 2021