Dieng élu pépite du mois de septembre

Bamba Dieng (21 ans) a été élu pépite de Ligue 1 du mois de septembre.





L'attaquant de l'OM a inscrit un doublé contre Monaco, puis un autre but face à Rennes. Il a marqué les esprits, durant le mois de septembre. Au point qu'il a été élu pépite du mois de septembre, en Ligue 1. Le joueur a ensuite été régulièrement aligné par Jorge Sampaoli, en Ligue 1 et en Ligue Europa.



Il devrait avoir un peu plus de mal à conserver une place de titulaire alors qu'Arek Milik est de retour. Nul doute néanmoins qu'on reparlera rapidement de lui...