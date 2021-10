Eric Gerets s'est remémoré son passage à l'OM. Il a évoqué son amitié avec Pape Diouf et rappelé combien il avait été heureux, à Marseille.





"Albert Emon venait de se faire virer. Pape m'a sonné (un appel). On a discuté. Quatre, cinq jours. J'ai voulu prendre la température. Au début, j'hésitais à venir avec mon staff. Pape m'avait dit d'essayer avec le staff actuel, quelques jours. Le deuxième jour, j'étais convaincu. Il m'a donné carte blanche. Aucun président ne fait ça. Dès le début, c'est devenu un ami. Il avait quelque chose de magique. Quand il parlait, tu te taisais et tu écoutais. Il avait une aura. On était resté en contact, on se voyait souvent", a confié l'ancien coach de l'OM à Ouest-France. Et d'ajouter : "Il y a des choses que je n'explique pas. En Turquie, c'était déjà fort. Mais à Marseille, c'était encore différent. J'étais comme un poisson dans l'eau. De ma vie, aussi. Je ne me souviens pas avoir été aussi heureux qu'à l'OM."



Eric Gerets n'a passé que deux saisons sur le banc de l'OM. Il a totalisé 50 victoires, 21 nuls et 27 défaites. Son équipe a terminé deux fois sur le podium de Ligue 1.