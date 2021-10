Jacques Cardoze a réagi aux sanctions prononcées par la commission de discipline de la LFP, suite aux incidents d'Angers-OM. Il les juge sévères.





"Dans cette décision, tout me paraît sévère : le point avec sursis et l'interdiction de déplacement, a soufflé Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'OM, mercredi soir. D'autant plus sévère que c'est presque plus pénalisant pour nous que pour Nice, dans les sanctions après Nice-OM", a indiqué le directeur de la communication de l'OM à L'Équipe, après les avoir apprises.



Nous sommes en 2021 et depuis des années, le même président de la commission de discipline annonce des sanctions qui paraissent complètement farfelues. Les clubs ne peuvent-ils rien faire pour changer ça ? Espérons que l'OM se décidera à faire quelque chose en justice, pour faire cesser la farce.