Discipline : l'OM écope d'un point de pénalité avec sursis

L'OM a été sanctionné d'un point de pénalité avec sursis, suite aux incidents survenus lors du match Angers-Marseille. Les supporters phocéens sont aussi privés de déplacement jusqu'à la fin de l'année.





La commission de discipline de la LFP a sanctionné l'OM d'un point de pénalité avec sursis, après les problèmes qui ont eu lieu lors de la rencontre Angers-OM. Les fans marseillais, qui auraient été victimes de jets de bombes agricoles, étaient sortis de leur tribune pour aller s'expliquer avec certains Angevins (le SCO n'a lui pas été sanctionné d'un point avec sursis...). Ils ne pourront plus se déplacer, d'ici la fin de l'année. Sébastien Deneux, le président de la commission, a tenu une conférence de presse : "La commission se réunissait une nouvelle fois pour statuer sur deux dossiers. Les graves débordements qui ont émaillé des matches du Championnat de France. Il n'est pas dans son pouvoir de sanctionner les supporters, mais les quatre clubs concernés. Les sanctions sont les suivantes. Le RC Lens est sanctionné de deux matches à huis clos, le match ferme a déjà été purgé et d'un point en moins avec sursis. Pour Lille, un point avec sursis et fermeture de l'espace visiteur du LOSC jusqu'au 31 décembre 2021. Pour Angers, deux matches à huis clos de la tribune Coubertin dont un avec sursis. Le match ferme a déjà été purgé. En outre, amende de 20 000 euros fermes. Un point avec sursis pour l'OM et l'espace visiteur fermé jusqu'au 31 décembre 2021."



La commission de discipline fait donc le parallèle entre ces incidents et ceux, pourtant bien plus graves, survenus à Nice. La différence entre se battre entre supporters et attaquer les joueurs pendant le match se joue à un sursis. Se moque-t-on du monde ? La commission de discipline est loin d'être à la hauteur, ce début de saison. Outre un appel qui semble plus que jamais nécessaire et qui aurait certainement dû avoir lieu pour Nice aussi, il parait vraiment temps de revoir son fonctionnement, ses barèmes de sanction et, surtout, sa composition. A noter qu'en coupe d'Europe, l'OM est responsable des supporters de Galatasaray, au Vélodrome. Mais en Ligue 1, la commission a décidé que l'OM était lui-même responsable de la sécurité du stade angevin et des supporters du SCO...