Basile Boli s'est remémoré la façon de manager de Bernard Tapie, à l'OM. Le boss intervenait très souvent.





"Il nous faisait croire, à Marcel (Desailly) et à moi, qu'on était meilleurs que Baresi, Costacurta et Maldini. Tu imagines ? Mais ça fonctionnait toujours parce qu'il savait parler aux hommes. Je me souviens du match à Bruges (1-0 pour l'OM), je reviens de blessure. Avant le coup d'envoi, Tapie me suit jusqu'aux toilettes. Je suis en train de chier et il reste planté devant moi, comme si tout était normal : "Le match, il est à toi !" Il est entré dans ma tête. On mène 1-0 à la mi-temps, et en seconde période, Amokachi file au but, je reviens sur trente mètres, je m'arrache pour le couper. Pendant toute ma course, je repensais aux mots de Tapie", s'est souvenu l'ancien défenseur dans les colonnes de L'Équipe.





"Alors, Base, tu sors ?"

Il reste marqué par ses décisions, lors d'OM-Milan du 26 mai 1993 : "Ce que je retiens ? Son regard, un peu moqueur, à la mi-temps de la finale de 1993 quand il entre dans le vestiaire. Il m'interpelle : "Alors, Base, tu sors ?" En première mi-temps, j'ai des douleurs à un genou, je demande à sortir, Bernès est sur le banc, Tapie en tribune avec le talkie-walkie, et il interdit de me laisser sortir. Je marque juste après, alors à la mi-temps, après une demi-finale (1990) et une finale (1991) perdues, tu penses bien que j'étais prêt à tout pour ces dernières 45 minutes."



Franco Baresi, Alessandro Costacurta et Paolo Maldini constituaient la défense du Milan AC avec Mauro Tassoti, lors de la finale de 1993. Ils figuraient déjà dans l'équipe des Rossoneri qui s'était inclinée au Vélodrome, en 1991.