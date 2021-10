L'OM a passé le cap des 33 000 abonnés

Jacques Cardoze vise désormais les 35 000 abonnements. La campagne, qui a été prolongée, bat son plein.





Questionné par Sportune, le directeur de la communication a confirmé que le chiffre de 33 000 abonnés avait été atteint : "Nous sommes en train de battre des records cette année, car au-delà des résultats, l'esprit que dégage cette équipe stimule. Pablo (Longoria), Jorge (Sampaoli), et les joueurs forment un assemblage cohérent. On sent bien qu'ensemble ils sont une même équipe, à laquelle s'y ajoute également, le staff administratif." Il espère faire mieux : "Je pense que nous devrions atteindre les 35 000. Ce qui va nous permettre d'être quasiment, à 50 000 spectateurs en moyenne, à chaque match", a-t-il poursuivi.





"Pour moi, c'est ça le football"

Le dirigeant de l'OM a l'impression que le football développé par l'équipe de Jorge Sampaoli plait au public : "Je pense que les gens sont sensibles, à l'esprit de jeu que développe Jorge Sampaoli, un jeu extrêmement vertical, spectaculaire et beau à voir. Pour moi, c'est ça le football, c'est ça Marseille. J'ai les yeux qui pétillent, si je le ressens, je suppose que d'autres le ressentent."



33 000, c'était le nombre d'abonnés atteint par l'OM, lors de la saison 2019-2020. Il est possible d'obtenir les sésames sur le site officiel olympien.