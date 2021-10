Eric Di Meco n'a pas compris les choix de Jorge Sampaoli, lors des dernières rencontres.





"Le football, il ne faut pas le compliquer plus qu'il ne l'est. Sur ces derniers matchs, je regarde ses compositions d'équipe avec circonspection", a confié l'ancien défenseur de l'OM sur les ondes de RMC. Il regrette que certains Olympiens n'évoluent pas à leur poste : "Ce qui commence à m'agacer, c'est qu'il ne fait pas jouer les meilleurs joueurs et ne met pas les joueurs à leur poste. S'il fait venir Lirola pour le mettre milieu de terrain, ou que Gerson doit jouer presque arrière gauche pour qu'on dise ensuite qu'il est nul... Peut-être que ce n'est pas Neymar ou Ronaldo, mais il est international brésilien. S'il ne joue pas à son poste, c'est peut-être normal qu'il soit moins bon." Et de conclure : "Ce que j'ai vu ce week-end conforte ce que je pense : il est en train de se tirer une balle dans le pied avec cette histoire de gardien de but. Ça va être le bâton merdeux pour lui, s'il s'entête comme ça. Il ne faut surtout pas jeter tout ce qui a été fait. Il y a des choses dans ce que Sampaoli fait depuis son arrivée qui me plaisent."



L'OM reste sur quatre matchs sans succès, toutes compétitions confondues. La réception de Lorient, le 17 octobre, est importante pour retrouver la dynamique.