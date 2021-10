Boutobba maintient qu'il ne regrette pas d'avoir quitté l'OM

Bilal Boutobba (23 ans) maintient qu'il a bien fait de quitter l'OM, à 17 ans, pour rejoindre le FC Séville.





Interrogé par Onze Mondial, le milieu offensif s'est remémoré son passage à l'OM : "Je ne garde que du positif. J'ai appris à jouer au foot à l'OM. J'ai rencontré de belles personnes. J'ai découvert la vie au centre. J'ai appris plein de choses, je ne retiens que de bons souvenirs." Il a quelques souvenirs marquants : "Une anecdote ? Ma première entrée en jeu en professionnel avec Marcelo Bielsa. Après, au centre de formation, j'en ai plusieurs, car on a fait des petites conneries. Par exemple, on aimait taquiner un autre joueur plus âgé que nous, Alphousseyni Sané. Avec mon collègue de chambre, on passait notre temps à rendre fou Alphousseyni. On passait par la terrasse pour entrer dans sa chambre discrètement et l'embêter. On rigolait tout le temps avec lui, c'était notre grand frère. Ce soir-là, il était devenu fou, et du coup, il nous a courus derrière avec trois amis à lui dans toute la Commanderie. On avait atterri sur le terrain des pros en pleine nuit. Il y a encore des centaines des anecdotes comme ça."





"J'ai appris plein de choses en Espagne"

Il affirme ne pas regretter son départ pour l'Andalousie, sans signer de contrat professionnel avec l'OM : "Non, franchement non. Je ne regrette pas. Je suis allé à Séville. J'ai appris plein de choses en Espagne. Des choses que je ne referais plus aujourd'hui. Si je n'avais pas fait le con à Séville, j'aurais pu jouer. J'avais signé un contre de quatre ans. Je n'étais pas patient, donc ça n'a pas marché. Je ne regrette pas d'avoir quitté l'OM. J'ai appris tellement de choses que ce choix m'a été bénéfique. Maintenant, je sais comment gérer certaines situations."



Boutobba n'a pas joué la moindre rencontre avec l'équipe première de Séville, durant ses deux ans en Espagne. Et il n'a disputé que 3 matchs à Montpellier, entre 2018 et 2020. Il semble finalement s'épanouir à Niort, cette saison. Son départ paraît avoir stoppé sa progression et l'on peut penser qu'il représente l'exemple à ne pas suivre, pour les minots.