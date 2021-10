Le message fort de Milik

Arek Milik (27 ans) a sonné la révolte, sur les réseaux sociaux. Il exhorte ses partenaires à se battre et à avoir confiance en eux.





"C'est bien d'être de retour sur le terrain, mais ce n'était pas suffisant pour gagner. Nous devons recommencer à nous battre, à croire davantage en nous-mêmes et à travailler pour rendre nos supporters heureux. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai que cela pour recommencer à marquer et à gagner", a publié l'attaquant, sur Instagram.



L'international polonais revient juste de blessure et n'a pour l'instant fait que 2 apparitions dans l'équipe, cette saison.