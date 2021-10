Olmeta raconte comment il a kidnappé le trophée de la LDC

Le gardien français a joué à l'OM de 1990 à 1993.





Sur RMC, pour évoquer le souvenir de Bernard Tapie, Pascal Olmeta a raconté une anecdote datant de 1993 : "Juste une semaine avant la finale de la Ligue des Champions 1993, je m'étais chauffé avec lui (Bernard Tapie), on avait été à deux doigts de se mettre les mains dessus. Je me retrouve remplaçant, et je dois partir la veille de la finale dans l'avion des supporters. Je n'ai même pas dormi dans le même hôtel que les autres joueurs. En rentrant à Marseille, on fait la fête, et le premier joueur à avoir la coupe, c'est moi. Et je suis parti en Corse avec. Une semaine après, Jean-Pierre Bernès m'appelle et me dit : "Il faudrait ramener la coupe". Je réponds : "Tu sais quoi ? Quand j'encaisserai ma prime de match, je ramènerai la coupe." Et grâce à ça, je l'ai touchée. Sinon, je suis sûr que Monsieur Tapie ne me l'aurait pas versée."



Pascal Olmeta a ensuite quitté l'OM pour filer à Lyon.