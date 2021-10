Pour Boudjellal, Tapie a créé la France qui gagne au foot

Mourad Boudjellal, le président du club de football de Hyères, s'est exprimé dans La Provence sur Bernard Tapie.





Selon l'ancien président du Racing Club de Toulon, Bernard Tapie a eu une importance majeure pour le football français grâce à la victoire en Ligue des Champions en 1993 : "C'est lui qui a créé la France qui gagne au foot avec l'OM, et il n'avait pas besoin du Qatar pour ça. On perdait tout le temps à l'époque, on était des perdants sympathiques. Il nous a appris qu'on pouvait devenir des gagnants sympathiques, ou antipathiques, d'ailleurs. Je suis persuadé que la Coupe du Monde 98, on la gagne en 93, en donnant cette notion de vainqueur."



À noter que Mourad Boudjellal a tenté, en vain, de faire comme Bernard Tapie et présider l'OM, il y a plusieurs mois.