Une mise au point entre Gerson et Sampaoli ?

Le journal L'Equipe révèle que les deux Sud-américains se seraient expliqués après le match contre le LOSC, dimanche.





Le milieu brésilien de 24 ans, titularisé face à Lille, n'a pas fini la rencontre et est sorti à la 67e minute de jeu. Fâché, Gerson aurait demandé à parler à Jorge Sampaoli. L'ancien joueur de Flamengo aurait notamment dit ne pas apprécier de ne pas jouer à son vrai poste, en milieu relayeur. Le Brésilien évolue en effet le plus souvent dans une position plus avancée, en tant que milieu offensif. Ce qui ne lui conviendrait pas. L'Equipe révèle que ce n'est pas la première fois que les deux hommes ont des discussions depuis le début de saison au sujet du positionnement sur le terrain du Brésilien.



Les prestations à l'OM de Gerson sont timides depuis son arrivée au club (9 matchs, 1 but, 1 passe décisive), bien que le joueur ait été appelé pour la première fois en sélection nationale durant cette période. Recruté pour 25 millions d'euros, Gerson est lié à l'OM jusqu'en 2026.