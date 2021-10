Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, était présent en conférence de presse, ce lundi.





"C'est quelqu'un qui ne peut pas laisser insensible, il voulait gagner dans tout. Pour l'avoir côtoyé pendant plusieurs années, lui tout ce qui l'intéresse, c'est de gagner. Peu importe le domaine où il a pu exercer, il a toujours voulu gagner, être le meilleur. Pour moi et beaucoup de joueurs qui ont connu le sacre européen de 1993, ça a été un élément déclencheur (dans leurs carrières). Bernard Tapie était là pour réussir et gagner. Cela faisait partie de son trait de caractère. C'est une certitude. C'est un personnage qui a marqué le football et d'autres domaines. J'ai été marqué par certaines choses qu'il a pu me dire, et qui m'ont amené à réfléchir mainte fois. Et cela correspond à un management spécial, parce que chacun a son propre caractère, sa propre personnalité, dans le bien ou le mal, c'est valable pour toute personne" a conclu Didier Deschamps, lequel a côtoyé Bernard Tapie lors de son passage à l'OM en tant que joueur (1989-19994).