Mercato : Alexis Sanchez fait part de son mal-être

L'attaquant chilien, qui joue peu à l'Inter (70 minutes de jeu réparties en 3 matchs), a publié un message équivoque sur son compte Instagram.





L'ailier gauche de 32 ans semble très insatisfait de son statut dans l'Inter du nouveau coach Simone Inzaghi, comme il l'a laissé entendre avec le message suivant qui accompagnait la photo d'une voiture de luxe bloquée dans de la boue : "Quand vous réalisez que vous pouvez valoir beaucoup, mais que comme vous êtes au mauvais endroit et que vous ne brillerez pas."



Le site Calciomercato.com confirme, de son côté, que l'OM suit Alexis Sanchez pour le mercato hivernal, alors que Luis Henrique (8 matchs, aucun but ni passe décisive) et Konrad De La Fuente (9 rencontres, 2 passes décisives) ne donnent pas entière satisfaction en ce début de saison, à gauche de l'attaque. Alexis Sanchez, qui a connu Jorge Sampaoli en sélection du Chili, est lié à l'Inter jusqu'en 2023.