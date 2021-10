Parti à Sassuolo l'été dernier, Maxime Lopez, 23 ans, a évoqué son adaptation dans la formation italienne pour BeIN Sports.





"Je me sens bien aujourd'hui. Ça fait un an que j'ai signé à Sassuolo. Le choix de Sassuolo n'a pas été fait par défaut. Ça a été réfléchi. Ce club a une philosophie qui me correspond totalement. On le voit quand on me regarde jouer les matchs. On sent que je suis épanoui. Je suis content, on a une équipe qui joue bien au football. Avec le départ de (Manuel) Locatelli (pour la Juventus, ndlr), ça m'a donné plus de responsabilités. Maintenant, c'est à moi de les assumer. Je pense être prêt à les assumer, à être un leader dans cette équipe. À moi de continuer sur ma lancée" a conclu Maxime Lopez.



Le milieu de terrain est sous contrat avec Sassuolo, 14e de Serie A, jusqu'en 2025. Maxime Lopez a disputé 7 rencontres cette saison.