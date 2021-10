Les réactions de la LFP et de la FFF, suite au décès de Tapie

La LFP et la FFF ont réagi à l'annonce du décès de Bernard Tapie.





"Bernard Tapie a combattu la maladie avec beaucoup de courage et de dignité jusque dans ses derniers jours. C'était une personnalité à part, un vrai passionné de sport et un extraordinaire combattant dans ses multiples vies professionnelles. La FFF adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches", a écrit la FFF, sur son site officiel. La fédération a également décrit le parcours de l'ancien patron de l'OM (n'omettant pas d'évoquer une période plus sombre...).



La LFP avait apparemment davantage à dire sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG et en réponse à Javier Tebas, que sur la mort de Bernard Tapie. Elle s'est contentée d'un petit message sur Twitter : "La LFP a appris avec une immense peine la disparition de Bernard Tapie. En ce moment d'une grande tristesse pour le football français, la LFP présente toutes ses condoléances à sa famille, ses proches et à l'Olympique de Marseille."



Depuis quelques mois, l'OM n'inspire apparemment pas beaucoup la Ligue.