Carlo Molinari, ancien président du FC Metz, s'est exprimé à propos de la mort de Bernard Tapie.





"J'ai connu deux Bernard Tapie, l'homme et le président de l'OM. Il s'agit de deux êtres incomparables, qui ne sont pas du tout les mêmes ! J'avais des relations courtoises et sans problème particulier avec l'homme. J'ai même beaucoup apprécié Bernard sur le plan civil et amical, car c'était quelqu'un de généreux, disponible et agréable pour discuter.



Ainsi, je n'oublierai jamais qu'il a été très gentil avec moi quand ma femme a eu des problèmes de santé et qu'il m'a obtenu un rendez-vous important avec un grand médecin à Paris. Lorsqu'on discutait en dehors du foot, c'était toujours bien. En revanche, je ne partageais pas sa philosophie sur le plan sportif, qui consistait à vouloir gagner par tous les moyens. Pour moi, le sport doit rester net, propre et sans influence extérieure", a déclaré l'ancien patron lorrain.



Molinari a présidé le FC Metz entre 1967 et 1978, puis entre 1983 et 2009.