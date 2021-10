Un possible retour de Payet chez les Bleus ? Deschamps répond

Didier Deschamps s'est exprimé sur le possible retour de Dimitri Payet (34 ans) en équipe de France. Il ne l'a pas envisagé.





Lors de l'émission Téléfoot, le sélectionneur des Bleus a répondu à quelques questions par oui ou non, dans le jeu des questions. Il a tout d'abord précisé qu'il n'avait pas été difficile de se passer de Steve Mandanda, puis a répondu à la possibilité d'un retour de Dimitri Payet. Y a-t-il songé ? "Non", a-t-il lancé.



Aussi bon qu'il soit, le Réunionnais n'est pas dans les petits papiers du patron de l'équipe de France. Didier Deschamps préfère miser sur d'autres éléments pour son animation offensive. Et ses choix sont très discutés, depuis le couac de l'Euro.



C'est peut-être un mal pour un bien pour Dimitri Payet, lequel peut rester concentré sur son travail avec l'OM et bénéficie de périodes pour récupérer.