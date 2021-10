Zambo Anguissa visé par des insultes racistes à Florence

Victor Osimhen, André-Frank Zambo Anguissa et Kalidou Koulibaly ont été visés par des insultes racistes, lors du match Fiorentina-Naples (1-2).





Les saisons passent et le problème reste le même, en Serie A. Les instances italiennes restent pour ainsi dire silencieuses face aux événements racistes qui se multiplient, dans les tribunes de ses clubs. Cela a encore été le cas dimanche, lors de la rencontre Fiorentina-Naples. Des supporters ont insulté et fait des cris de singe en visant Victor Osimhen, André-Frank Zambo Anguissa et Kalidou Koulibaly. Ce dernier a réagi, sur son Instagram : "'Putain de singe'. C'est comme ça qu'on m'appelait ? Ces personnes n'ont rien à voir avec le sport. Ils doivent être identifiés et tenus à l'écart des stades : pour toujours", a-t-il notamment écrit. Victor Osimhen a aussi posté un message : "Parlez à vos enfants. Les parents leur font comprendre à quel point c'est dégoûtant de haïr un individu à cause de la couleur de sa peau."



Mike Maignan, Franck Kessié ou Tiémoué Bakayoko ont aussi été victimes d'insultes racistes, ces dernières semaines. La ligue italienne se doit de réagir, pour ne pas que son championnat devienne la compétition de la honte.