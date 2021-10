Comme ses anciens partenaires, Bernard Casoni s'est remémoré les années Tapie de l'OM. Il se souvient en particulier de sa forte personnalité et de sa capacité à transcender l'équipe.





"Cela fait toujours quelque chose de perdre quelqu'un avec qui on a partagé des moments aussi forts de perdre et qu'on a côtoyé pendant plus de quatre ans. Il a décomplexé le sport français, que ce soit dans le football ou dans le cyclisme. C'était un fabuleux booster d'énergie qui te poussait toujours à renverser des montagnes. Avec lui, rien n'était impossible. Il transmettait des messages très forts qui prenaient vraiment aux tripes. Il dégageait quelque chose d'exceptionnel, il avait un immense charisme. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il était indémontable et tant qu'il y avait un souffle d'espoir, il se battait", a indiqué l'ancien défenseur à L'Équipe.





"Tu avais toujours envie de rendre la confiance qu'il te transmettait"

"Bien sûr, avec lui, c'était un peu "Marche ou crève !" alors j'ai eu de bons rapports avec lui, mais c'était forcément parfois tendu, il y a eu des hauts et des bas. Mais je retiendrai avant tout que c'était un extraordinaire leader de notre groupe qui a gagné la Ligue des champions en 1993. Avec lui, tu avais toujours envie de rendre la confiance qu'il te transmettait. Il avait un langage fleuri, parfois il enjolivait, ce qui correspondait très bien à Marseille. Mais c'était un véritable caméléon, capable de s'adapter à tous les milieux. Je présente toutes mes condoléances à sa famille et à ses enfants que j'ai eu la chance de croiser", a-t-il ajouté.



S'il n'était pas sur le terrain, l'esprit de Bernard Tapie imprégnait ses équipes. C'est bien sa grinta qui se retrouvait sur la pelouse, les soirs de match.