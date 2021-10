Lille-OM : les notes des médias

La presse n'a pas loupé les joueurs marseillais, après la défaite concédée en terres lilloises.





Leonardo Balerdi, Duje Caleta-Car et Gerson en prennent notamment pour leur grade.





Le onze de départ : Lopez (5) - Saliba (3,7), Balerdi (2,3), Caleta-Car (2,3) - Lirola (4), Guendouzi (5), Gerson (2,7), Peres (3) - Dieng (3,3), Rongier (5), Under (5,3).

Les remplaçants : Kamara (5), Milik (4,7).

L'entraîneur : Sampaoli (3).

L'arbitre : Pignard (4).





