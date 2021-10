Le décès de Bernard Tapie constitue un véritable séisme. Ceux qui l'ont connu, comme Karl-Heinz Forster, sont marqués.





"C'est grâce à Bernard Tapie si j'ai vécu quatre magnifiques années sur la Canebière. Son pouvoir de persuasion était impressionnant. Il savait convaincre n'importe qui sans trop de difficultés. C'était quasiment impossible de lui dire non, peu importe le sujet. L'OM, c´était tout pour lui. Si un club français a remporté la Ligue des champions (1993), c'est en grande partie grâce à lui, car il a mis tous les moyens pour y parvenir", a déclaré l'ancien joueur de l'OM à L'Équipe.





"C'était un grand monsieur avec une énorme personnalité"

Et d'ajouter : "C'était un grand monsieur avec une énorme personnalité et une débauche d'énergie incroyable. J'avais beaucoup apprécié sa bonté, son côté dynamique et sa capacité à faire autant de choses en même temps, entre son rôle de patron de l'OM, sa vie politique et ses affaires. Pour le peuple marseillais, je suis convaincu qu'il restera l'un des plus grands personnages de l'histoire du club, voire le plus grand."



Forster a porté le maillot phocéen entre 1986 et 1990, pour 130 matchs disputés. Il totalise 81 sélections avec la RFA (Allemagne de l'Ouest).